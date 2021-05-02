برلماني يهنئ البابا تواضروس الثاني والمصريين بعيد القيامة المجيد

هنأ النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمصريين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مضيفا أن بعض الأعياد خلال الأيام الحالية تزامنت مع شهر رمضان المبارك ليعيش جميع المصريين أجواء سعيدة.

وأكد سوس، في بيان له اليوم، على قوة العلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين وتمثلت في تجسيد حقيقي للأخوة الإنسانية، مشددا أن هذه الأخوة ستظل دائمًا الرباط المتين الذي يشتد به الوطن ويقوى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العالم أصبح على وعى وإدارك كامل بأن مصر أصبحت تعلى رايات قيم المواطنة وحقوق الانسان والمساواة بين الجميع، لافتا إلى أن هناك وحدة قوية وتماسك كبير وتلاحم بين أبناء الشعب المصرى، وعدم نجاح أية مؤمرات داخلية أوخارجية تستهدف الوقيعة بين المصريين.

وقدم النائب، التحية لقداسة البابا تواضروس الثانى، للمواقف الوطنية والتاريخية التي قدمها خلال الفترة الماضية ، موضحا أن البابا يحظى بحب وتقدير جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم.

وكان قد بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

كما تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتهنئة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتهنئة لجميع الأقباط في جموع البلدان.

وقدم الشكر إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وفضيلة الأمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشكر قداسته الوزراء والنواب والمسئولين بالدولة للتهنئة بعيد القيامة، ووجه قداسته الشكر للنواب، ومديري الأمن والقطاعات الأمن والداخلية وجميع أفراد الأمن لتأمين الكنائس خلال صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد .