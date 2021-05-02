هل يدخل صلاح قائمة عظماء الدورى الإنجليزى؟

يدخل محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مرحلة الحسم في البريميرليج قبل 5 جولات من النهاية.

ويستضيف الريدز نظيره مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي اليوم، في اللقاء الذي يبحث عنه صلاح لمواصلة الصراع على الحذاء الذهبي.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

صلاح يحتل وصافة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 20 هدفًا، بفارق هدف وحيد خلف المتصدر هاري كين، مهاجم توتنهام.

صاحب الـ28 عامًا الذي نافس في الأربع سنوات الماضية على جائزة الحذاء الذهبي، وحصدها مرتين، يريد دخول قائمة العظماء في تاريخ البريميرليج بالجائزة.

وحصد صلاح الجائزة في موسم 2017- 2018، حيث بات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بنظامه الجديد برصيد 32 هدفًا.

قبل أن يعود "مو" ويحققها بالمناصفة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج في نسخة 2018- 2019.

صلاح بات ثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يقتنص جائزة الحذاء الذهبي مرتين، لكن نجمنا المصري هذا الموسم يبحث عن دخول قائمة العظام.

وإذا تمكن صلاح من حصد جائزة الحذاء الذهبي الموسم الجاري، سيكون ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق الحذاء الذهبي بعد كل من آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل السابق، والفرنسي تييري هنري، مهاجم أرسنال السابق.

شيرار كان أول لاعب يحقق الجائزة ثلاث مرات في تاريخ المسابقة بداية من موسم 1993 حتى 96.

ويأتي بعد شيرار، هنري الذي ينفرد بالرقم التاريخي، حيث حقق الجائزة 4 مرات في مواسم 2001- 2002 و2003- 2004، 2004- 2005 وأخيرًا 2005- 2006.