الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 39 22
الإسكندرية 33 20
وادي النطرون 35 21
طنطا 37 21
شبين الكوم 37 21
دمنهور 35 21
بلطيم 32 20
مطروح 32 20
السلوم 36 20
سيوة 40 23
بورسعيد 33 20
دمياط 33 20
الزقازيق 39 22
المنصورة 38 21
الإسماعيلية 39 22
السويس 39 22
العريش 32 20
رفح 32 20
رأس سدر 37 23
نخل 36 18
نويبع 37 26
طابا 35 24
كاترين 33 17
الطور 37 23
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 38 26
مرسى علم 35 24
الفيوم 39 22
بنى سويف 39 22
المنيا 39 22
أسيوط 41 22
سوهاج 41 23
قنا 42 25
الأقصر 42 26
أسوان 42 27
إدفو 43 26
أبوسمبل 43 25
الوادي الجديد 41 25
شلاتين 37 25
أبو رماد 37 26
حلايب 35 25
رأس حدربة 36 24

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