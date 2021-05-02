مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» و«الإسكندرية - الصعيد»

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية، والإسكندرية - الصعيد، للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد قطارات الإسكندرية خاصة مع زيادة السفر فى الوقت الحالى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

ونقدم فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية، والإسكندرية - الصعيد





مواعيد قطارات القاهرة المتجهة للإسكندرية

قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام الساعة 5.00 صباحا.



قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر موعد القيام الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 12.30 ظهرا



قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر موعد القيام الساعة 14.00 ظهرا

قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 14.25 ظهرا



قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 15.00 بعد الظهر



قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 15.20 بعد الظهر

قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 16.00 بعد الظهر

قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 17.10 بعد الظهر

قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 18.00 مساء

قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 19.00 مساء

قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 20.15 مساء







مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى الصعيد والعكس





قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP موعد القيام من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد القيام من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد القيام الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد القيام الساعة 05.45 صباحا ويتحرك من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.



قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 17.15 بعد الظهر ويتحرك من القاهرة الساعة 22.30 مساء

قطار رقم 1109 الفيوم - الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.