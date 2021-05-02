سفارة الكويت في تايلاند تنفي إغلاق أبوابها بسبب كورونا

نفت سفارة دولة الكویت لدى مملكة تایلند، نفیًا قاطعًا، صحة ما یتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إغلاق السفارة بسبب إصابة أحد الدبلوماسیین العاملین فیھا بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).

وأكدت السفارة في بیانٍ لها أوردته وزارة الخارجية الكويتية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أنھا تمارس مھامھا كالمعتاد ولم تغلق أبوابھا على الإطلاق خلال أیام وساعات العمل الرسمیة.

وأضاف البيان "الخارجية الكويتية"، أن السفارة تواصل تقدیم خدماتھا لمن یحتاجھا من المواطنیین الموجودین في تایلند والرد على استفساراتھم بعد ساعات الدوام الرسمي على مدار الساعة وفي العطل الرسمیة من خلال رقم الطوارئ.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أمس، تسجیل 1279 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 275270 فیما سجلت ست حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1569.

وأضاف السند، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أنه تم أیضًا تسجیل 1338 حالة شفاء لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین الى 258599 حالة مبینا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.94 في المئة.

وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بأقسام العنایة المركزة بلغ 220 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15102.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا خلال الفترة نفسھا بلغ 8194 لیصبح مجموع الفحوصات 2334897 مشیرًا الى أن نسبة الاصابات لعدد ھذه المسحات بلغت 15.61 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على التباعد البدني، موصیًا بزیارة حسابات وزارة الصحة والجھات الرسمیة بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه الإسھام باحتواء انتشار الفیروس.

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