طالع أبراج مذبذب لنجوم الزمالك قبل مباراة القمة الليلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة القمة بين نادى الزمالك ونادى بيراميدز، حيث يحمل اللقاء الكثير من الاثارة والمتعة، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.

يدخل نادى الزمالك المباراة بعد التعادل الجولة الماضية مع نادى المقاولون العرب بهدفين مقابل هدفين، الأمر الذي يشكل ضغطًا على لاعبى الزمالك من أجل تحقيق الفوز خاصة بعض التعثر الأفريقي.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، فيمكن لبعض توقعات الأبراج أن تتنبأ بحال لاعبي الفريق خلال المباراة التي يحتاج فيها الزمالك نقاط المباراة، لمصالحة جماهيره بعد التعادل المخيب للآمال بالجولة الماضية.

بن شرقي:

استطاع اللاعب المغربى أشرف بن شرقي بعض من بريقه ومستواه بعد قدوم الديك الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث شهدت المباراة السابقة هدفين من توقيعه.

ينتمي اللاعب لبرج الميزان الذي يواجه بعض حالة من الاستقرار على الصعيد المهنى والعاطفى.

شيكابالا:

يشهد اللاعب الموهوب محمود عبد الرازق شيكابالا، حالة من التألق مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، حيث يعتبر الأباتشى علامة مسجلة لنادى الزمالك.

تابع أيضاً:

يحمل طالع الأبراج بالنسبة لشيكابالا والذي ينتمي لمواليد برج الحوت، الكثير من التألق على الصعيد المهنى.

فرجاني ساسي:

يعيش اللاعب التونسي فرجاني ساسي حالة من التألق على الصعيد المهنى، حيث ينتمي لبرج الحوت والذى يشهد حالة من الاستقرار والنجاح فى كافة مجالات العمل والحياة خلال هذه الفترة.

طارق حامد:

يعد من أهم لاعبي خط الوسط فى مصر، فهو رمانة الميزان لنادى الزمالك، الأمر الذي جعله من الأعمدة الرئيسية للفريق في الفترة الأخيرة، ويمكن أن يحمل اليوم لمواليد برج العقرب، والذى ينتمى إليه اللاعب بعض التعثرات على الصعيد المهنى.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز الليلة:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد عواد، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي.