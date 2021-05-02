الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصدي بكل حزم للغش التجاري.. وحملات مكثفة بكافة مدن الإسماعيلية

حملات مكثفة بكافة
حملات مكثفة بكافة مدن الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز، وذلك بالتعاون مع الرقابة التموينية ومباحث التموين.


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التموينية على المجازر والمنافذ والمخابز، للتأكد من صلاحية المنتجات والمواد الغذائية وفحص الأسعار ومحاربة جشع التجار والتأكد من جودة الخبز، خلال شهر رمضان الكريم.

وأعلنت مديرية التموين بالإسماعيلية بأن الحملة أسفرت عن ضبط محل للسلع التموينية لتصرفة في ١٨٠ كيلو جرام سكر تموين مدعم بدون وجه حق، كما تم ضبط ٨ مخابز لتصرفهم في ٢١٣ شيكارة دقيق مدعم بدون وجه حق وزن الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي ١٠ آلاف طن ٦٥٠ كيلوجرام دقيق.


كما أسفرت الحملة  أيضا عن مصادرة  بـ ٢٤ طن أسمنت، و١٥ طن دواجن، و٢٥ طن مواد غذائية ، ١٢٥٠٠٠ الف كرتونة شيبسي ومقرمشات، وذلك بـ ٣ مخازن مختلفة غير مرخصين.

 

وفي سياق متصل أكدت مديرية التموين أن خلال الحملة تم ضبط ٢٥٠٠٠ كيس شيبسي منتهي الصلاحية بمحل للمواد الغذائية.

وعلى جانب أخر قامت مديرية الطب البيطري بضبط ٤ طن و٩٤٥ كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالمنافذ والمحلات والمجازر للتأكد من صلاحية المنتجات.

 

كما قامت مديرية الطب البيطري بإعدام ١٣٩٥دجاجة وذلك لإصابتها بالاحتقان الشديد والحمى و تحت الوزن، و تم اعدام ٣٥كجم كبدة وذلك لوجود التهابات بالغشاء ونقط بيضاء واخضرار اللون، و ٥ كيلوجرام اجزاء فيلية لوجود كدمات وتجمعات دموية واخضرار فص الفيلية.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الطب البطري بأنه خلال الحملة تم ضبط ١٢٠ كيلوجرام من اللحم الجاموس البيضاء ولا يوجد أي اختام عليها، وتم ضبط ١٨ كيلوجرام من لحم الماعز بالعظم ذبح خارج المجازر الحكومية ،كما تمكنت الحملة من ضبط ٥ طن ١٩٥ كيلو جرام رنجة مجهوله المصدر وكذلك ٢ طن لانشون غير صالح للأستهلاك الآدمي وذلك لحدوث تغير في صفاتها الفيزيقية.

ومن جانبه أشاد محافظ الاسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة و صحيه، مشدداً  على تكثيف الحملات طوال شهر رمضان المعظم لمواجهة جشع التجار والتصدى بكل حزم لعمليات الغش التجارى والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية.

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