الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 20.. مجهول يثير ذعر نور اللبنانية

نور اللبنانية
نور اللبنانية

مع تصاعد الأحداث وتصدر مسلسل ضل راجل للتريند على تويتر، ازداد تعاطف الجمهور مع الخط الدرامي للنجمة اللبنانية نور التي تشارك في بطولة مسلسل ضل راجل في دور دكتورة ملك، وسبب التعاطف كان الضغط المتواصل الذي يقوم به طليقها، والذي وصل في الحلقة الـ19 إلى اقتحامه لمنزلها واختبائه في الظلام للاعتداء عليها ما أثار ذعرها وعلى إثره قامت بطرده بفضيحة.

تفاصيل احداث مسلسل ضل راجل الحلقة 20

ومع تكرار تصرفات طليقها، تضطر نور لتقديم بلاغ للشرطة بمساعدة المقدم يوسف (محمود عبد المغني)، والذي يجبر زوجها على إمضاء إقرار بعدم التعرض لها، وتضطر ملك بعدها لترك شقة عمتها والانتقال لمنزل أبويها المتوفين، وفي نفس الوقت تنشأ بينها وبين المقدم يوسف صداقة قوية أثناء محاولتهم لمساعدة جلال (ياسر جلال) في قضية ابنته شهد.

وقبل عدة حلقات كشفت دور دكتورة ملك لعمتها عن سبب رفضها العودة لزوجها رغم إلحاحه الرجوع لها بأي شروط، وهو أنها فقدت الرَحِم نتيجة لاعتدائه عليها بالضرب وهو ما حرمها من الأمومة للأبد، وأن هذا هو الدافع وراء مساندتها الكبيرة لشهد (رنا رئيس) التي تعرضت أيضاً لمحاولة إجهاض.

وتدور أحداث مسلسل ضل راجل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على أثرها للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.

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مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونور،ويشارك في بطولة المسلسل ايضا نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

 

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال

و يذاع يومياً على قناة الحياة، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

نور اللبنانية ياسر جلال نرمين الفقي مسلسل ضل راجل مسلسل ضل راجل الحلقة 20

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