مشاجرة بـ«العصا والطوب» بين الباعة الجائلين بالفشن

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على مشاجرة بالعصى والطوب بين الباعة الجائلين بميدان مدينة الفشن.

وعلل الفور انتقل المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن، والعميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، والمقدم أحمد رأفت مفتش المباحث، والرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن، والنقباء مسعد ذكي وحسين ابراهيم وشريف فارس معاونوا المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الموقف، وضبط عدد من أطراف المشاجرة.

وتبين من التحريات الأولية التى قادها رجال المباحث، أن سبب المشاجرة يرجع إلى نشوب مشادة كلامية وقعت بين الباعة الجائلين بمدينة الفشن بسبب محاولة كل طرف الاستيلاء على مساحات من الشارع لوضع الفاكهة بها، وتدخل على إثرها عدد من أقاربهم لنصرتهم، وتبادل الطرفين الضرب بأستخدام العصي والحجارة.

قام رجال المباحث بالقاء القبض علي عدد من اطراف المشاجرة،وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن، برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة ، حملة إشغالات مكبرة حيث تم رفع عشرات الخيم والأرصفة الموجوده في الشارع ، والتي أستولي عليها الباعه الجائلين ووضعوا عليها بضاعتهم من الفاكهة.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية ، لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا الإثنين.

جاء ذلك خلال متابعته لتقارير غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتي عرضها السكرتير العام اللواء جمال مسعود ، وتضمنت الإشارة إلى متابعة الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات، وذلك بالتعاون مع أجهزة وإدارات وأقسام مديرية الأمن لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش.