الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شقق الاسكان الاجتماعي

صندوق التمويل العقاري.. استعلام بالرقم القومي عن كل شئ

صورة عمارات الاسكان
صورة عمارات الاسكان الاجتماعي

يتيح صندوق التمويل العقاري عملية الاستعلام بالرقم القومي عن كافة الخدمات التي يقدمها، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا التي تحتم التعامل إلكترونيًا، في إطار تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم تعريض المواطنين للخطر.

 

رابط صندوق التمويل العقاري استعلم بالرقم القومي

يقدم صندوق التمويل العقاري خدمة التقدم للحصول على وحدة سكنية، الكترونيا من خلال موقع cservices.shmff.gov.eg والذي يتوافر به مركزا لخدمة المواطنين وحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، كما يتوافر به نتيجة التظلمات والفرز والمناقصات والوظائف المتاحة أيضا.

حتى يمكنك الدخول على رابط صندوق التمويل العقاري برقمك القومي والاستعلام عن طلب تمويلك عقاريا سواءا كنت محدودي دخل أو متوسط، لا بد أن يكون لك حسابا أنشأته وقت فتح التقديم حسب الإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويمكنك تعديل الموقع الذي قمت باختياره مسبقا للحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستخدام حسابك الذي أنشأته مسبقا والدخول من خلال ادخال رقمك القومي واتباع الإجراءات المدرجة على السيستم.

كما يمكنك تعديل بياناتك التي ادخلتها مسبقا للحصول على وحدة سكنية سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالدخل أو الوظيفة أو أي تغير طرأ على حياتك باستخدام الحساب الخاص بك وإدخال الرقم القومي على حسابك في موقع التمويل العقاري التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي 

وتعد أيقونة مركز خدمة المواطنين على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي من أكثر الايقونات تسجيلا للدخول cservices.shmff.gov.eg حيث يتوافر بها التقدم بالطلبات والشكاوي، وعند الدخول على أيقونة الطلبات ستجد بها نحو 15 طلبا يمكنك القيام بها من خلال الدخول على ما ترغب القيام به باستخدام حسابك الشخصي ورقمك القومي.

 

txt

صندوق الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن حالة طلب تظلم تقديم على وحدة سكنية


ويحسب للتمويل العقاري وصندوق الاسكان الاجتماعي، إنه أول الجهات الحكومية بالدولة التي تطبق منظومة العمل إلكترونيا لمنع التزاحم من قبل المواطنين عند التقدم للحصول على الوحدات السكنية المدعومة، وذلك في إطار خطة الحكومة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، والتي ستتحول للعمل الكترونيا بشكل كامل بحلول 2030 إن لم يكن قبلها.

صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي الإسكان الاجتماعى موقع صندوق الاسكان الاجتماعي خدمات صندوق التمويل العقاري

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

بعد عرضها في «الاختيار2»..تفاصيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق

«الإفتاء»: «الاختيار 2» ردع لمحاولات الإرهاب زرع الشقاق بين قواتنا المسلحة

السيسى يهنئ المصريين بـ شم النسيم وعيد القيامة: نسيجنا واحد

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021| أدعية يوم 20 رمضان 1442

«الزراعة» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون إلى 35 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية