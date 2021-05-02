صندوق التمويل العقاري.. استعلام بالرقم القومي عن كل شئ

شقق الاسكان الاجتماعي

يتيح صندوق التمويل العقاري عملية الاستعلام بالرقم القومي عن كافة الخدمات التي يقدمها، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا التي تحتم التعامل إلكترونيًا، في إطار تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم تعريض المواطنين للخطر.

رابط صندوق التمويل العقاري استعلم بالرقم القومي

يقدم صندوق التمويل العقاري خدمة التقدم للحصول على وحدة سكنية، الكترونيا من خلال موقع cservices.shmff.gov.eg والذي يتوافر به مركزا لخدمة المواطنين وحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، كما يتوافر به نتيجة التظلمات والفرز والمناقصات والوظائف المتاحة أيضا.

حتى يمكنك الدخول على رابط صندوق التمويل العقاري برقمك القومي والاستعلام عن طلب تمويلك عقاريا سواءا كنت محدودي دخل أو متوسط، لا بد أن يكون لك حسابا أنشأته وقت فتح التقديم حسب الإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويمكنك تعديل الموقع الذي قمت باختياره مسبقا للحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستخدام حسابك الذي أنشأته مسبقا والدخول من خلال ادخال رقمك القومي واتباع الإجراءات المدرجة على السيستم.

كما يمكنك تعديل بياناتك التي ادخلتها مسبقا للحصول على وحدة سكنية سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالدخل أو الوظيفة أو أي تغير طرأ على حياتك باستخدام الحساب الخاص بك وإدخال الرقم القومي على حسابك في موقع التمويل العقاري التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي

وتعد أيقونة مركز خدمة المواطنين على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي من أكثر الايقونات تسجيلا للدخول cservices.shmff.gov.eg حيث يتوافر بها التقدم بالطلبات والشكاوي، وعند الدخول على أيقونة الطلبات ستجد بها نحو 15 طلبا يمكنك القيام بها من خلال الدخول على ما ترغب القيام به باستخدام حسابك الشخصي ورقمك القومي.



ويحسب للتمويل العقاري وصندوق الاسكان الاجتماعي، إنه أول الجهات الحكومية بالدولة التي تطبق منظومة العمل إلكترونيا لمنع التزاحم من قبل المواطنين عند التقدم للحصول على الوحدات السكنية المدعومة، وذلك في إطار خطة الحكومة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، والتي ستتحول للعمل الكترونيا بشكل كامل بحلول 2030 إن لم يكن قبلها.