الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الطريق إلى الجمهورية الثانية».. كتاب جديد لـ«أحمد الطاهري»

أحمد الطاهري يوقع
أحمد الطاهري يوقع عقد الكتاب

وقّع اليوم الكاتب أحمد الطاهري عقد نشر كتابه الجديد «الطريق إلى الجمهورية الثانية»، مع حسين عثمان، رئيس مجلس إدارة دار ريشة للنشر والتوزيع، كما تم الاتفاق على تخصيص عائد الكتاب بالكامل لصالح مشروع تطوير قرى مصر في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى يشغل منصب رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف»، ويعد الطاهرى أحد الكوادر الصحفية الشابة البارزة بمؤسسة «روزاليوسف».

عمل الطاهري بمجلة «روزاليوسف» حتى عُيّن بها وانضم إلى نقابة الصحفيين، وعمل مراسلا للمجلة فى عدد من عواصم العالم، وقدم العديد من الحوارات والتغطيات الصحفية المتميزة خلال مشواره، وعمل مذيعا فى الراديو 9090 وقدم برنامج المانفيستو.

قدم تغطيات متميزة للعديد من الجولات الخارجية للرئيس، خصوصا زياراته إلى الولايات المتحدة، وعمل رئيسا لتحرير برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، وأحد كتاب المقالات فى "مبتدا".

ومن المقرر أن يشارك الكتاب في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في نهايه يونيو المقبل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية والعربية، التي تتقدم للمشاركة في تلك الدورة الاستثنائية، التي تقام في ظل وجود إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا.

وتتخذ الهيئة العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، العديد من الإجراءات الخاصة بها لحماية الجمهور، وتحديد عدد دخول الزوار وخروجهم من المعرض منعًا للتكدس داخل الأجنحة.

ومن المقرر أن يقام على هامش المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية للاحتفاء بشخصية الدورة الحالية الكاتب يحيى حقي.

وتقدم الهيئة خلال الدورة مجموعة من الإصدارات والكتب المهمة التي تتطلب سوق النشر في الوقت الحالي وجودها، لبناء الإنساء، ورفع الوعي ونشر المعرفة.

الطريق إلى الجمهورية الثانية كتاب جديد أحمد الطاهري دار ريشة معرض الكتاب

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