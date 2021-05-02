ماليزيا: الحصول على مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال مايو

قال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا خيري جمال الدين، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تتلقى بلاده مليون جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال شهر مايو الجاري.



وكتب خيري- في تغريدة على موقع "تويتر"-: "من المقرر أن نتلقى مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجاري عبر مبادرة كوفاكس، وسنقوم بتوسيع إمكانية التسجيل لتلقي اللقاح في ولايات أخرى، كما سنضمن للأشخاص الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت أنهم يمكنهم التسجيل أيضا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية على موقعها الإلكتروني.



ولم يحدد الوزير الماليزي تاريخا معينا لوصول شحنة اللقاح.



وكانت ماليزيا قد حصلت يوم 24 أبريل على 268 ألفا و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" وفقًا لاتفاق مسبق، وسجل المواطنون في ماليزيا للحصول على هذه الجرعات.



وكان خيري أعلن، الشهر الماضي، عن برنامج لقاح "أسترازينيكا" بعد ظهور مخاوف من أن هذا اللقاح قد يسبب آثارا جانبية خطيرة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن خطر الإصابة بفيروس كورونا والوفاة بسببه أعلى بكثير من التعرض لآثار جانبية خطيرة من اللقاح، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة.

ماليزيا تُسجل 12 وفاة و3418 إصابة جديدة بكورونا

كما سجلت وزارة الصحة الماليزية، 3 آلاف و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 415 ألفًا و12 إصابة .



وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي وفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1533 حالة.



وتشير البيانات إلى أن 345 مريضا يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات، من بينهم 175 مريضا يحتاجون أجهزة التنفس الصناعي، فيما تماثل للشفاء من الفيروس خلال الفترة نفسها 2698 متعافيا ليبلغ إجمالي المتعافين 383 ألفا و140 شخصا حتى الآن.