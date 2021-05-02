توريد 425 ألف طن قمح من المزارعين بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، أنه تم توريد 425 ألف طن و26 طن و131 كيلو جرام قمح محلي إلى صوامع الوزارة منذ بدء عمليات توريد الأقماح في منتصف أبريل الماضي، وحتى أمس السبت، من المزارعين لصالح رغيف الخبز.

وأوضح في تصريحات للدستور، أن محافظة المنيا تحتل المرتبة الثانية في المحافظات الأكثر توريدا وإنتاجا للأقماح على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذروة موسم حصاد وتوريد الأقماح المحلية خلال شهر مايو الجاري.

عدد مواقع استلام الأقماح

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أن إجمالي المواقع التي تقوم حاليا لاستلام الاقماح بلغت نحو 41 موقعا جاهزا لاستلام جميع الكميات الموردة من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أن هذه المواقع شملت صوامع تابعة للشركة القابضة الصوامع والبنك الزراعي ومطاحن مصر الوسطي والتي تصل نحو 40 موقعا، وتم زيادتها بصومعة جديدة تابعة للقطاع الخاص لتصل إلى 41 موقعا لاستلام الاقماح.

مواعيد استلام الأقماح

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن مواقع استلام الأقماح المحلية تبدأ يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، ويتم استئناف التوريد في المواقع التي يتوافر بها إضاءة كهربائية لتستمر من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا .

وقال إن الصومعة الجديدة التابعة للقطاع الخاص التي دخلت حيز التشغيل خلال الموسم الحالي تستوعب استقبال توريد نحو 30 ألف طن قمح محلي من خلال 6 خلايا كل خلية تستوعب 5 آلاف طن قمح محلي.

أسعار توريد الأقماح

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أسعار توريد الاقماح تبدأ من 705 جنيهات حتى 725 جنيها للأردب حسب درجات النظافة والجودة .

ووجه المصيلحي كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن هناك انتظام في عمليات التوريد الأقماح المحلية منذ بدء موسم التوريد في محافظات الصعيد في منتصف شهر أبريل الجاري، فضلا عن سداد مستحقات الفلاحين خلال 72 ساعة من الاستلام.

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.