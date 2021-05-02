الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الوزراء يتفقد الشواطئ العامة والمشروعات بمدينة الغردقة

رئيس الوزراء يجري
رئيس الوزراء يجري جولة بشوارع الغردقة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الشواطىء العامة بوسط مدينة الغردقة، يرافقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، للوقوف على أخر أعمال المشروعات التي تتم بالمدينة وتطوير ورفع كفاءة الشواطئ وعدد من المشروعات، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق الشواطئ والمتنزهات العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا المستجد.


ويجري رئيس الوزارء جولة خاصة بعدد من شوارع المدينة يرافقه محافظ البحرالاحمر وعدد من مسؤولي المحافظة.


 حملات أمنية على الشواطئ والمتنزهات بالغردقة


 وتكثف أجهزة الأمن المعنية بمدينة الغردقة وعدد من مدن محافظة البحرالأحمر من خدماتها وانتشارها بالشوارع العامة والمتنزهات والشواطئ، لمتابعة تطبيق قرار غلقها، ومنع اي تجمعات بها أو احتفالات، تنفيذًا لقرارات محافظة البحرالاحمر بغلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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