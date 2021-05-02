الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تسجل 512 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا في
إصابات كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وأوضحت الوزيرة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، و 1117 حالة تعاف، وبلغت نسبة التعافي 93.1%، ونسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 142 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 358 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وقطاع غزة 257,851 بينهم 184,966 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. 
 

فلسطين الصحة الفلسطينية الاصابات كورونا الصحة العالمية غزة

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

بعد عرضها في «الاختيار2»..تفاصيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق

«الإفتاء»: «الاختيار 2» ردع لمحاولات الإرهاب زرع الشقاق بين قواتنا المسلحة

السيسى يهنئ المصريين بـ شم النسيم وعيد القيامة: نسيجنا واحد

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021| أدعية يوم 20 رمضان 1442

«الزراعة» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون إلى 35 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية