فلسطين تسجل 512 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وأوضحت الوزيرة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، و 1117 حالة تعاف، وبلغت نسبة التعافي 93.1%، ونسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 142 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 358 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وقطاع غزة 257,851 بينهم 184,966 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

