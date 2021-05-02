تحرير 43 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة وغلق مقهى مخالف بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن تحرير 43 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 2 شيشة، وغلق مقهى ومحل حلاقة مخالف للإجراءات الاحترازية، وضبط 71 مضبوطات متنوعة.



في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم

فيما أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال أعياد الربيع، وشم النسيم، والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "الفقي" على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فورا.

ووجه "الفقي" بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة، والتموين، والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشددا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، والمحلات، و المخابز، وأماكن بيع اللحوم، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضبط السلع الغير صالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.