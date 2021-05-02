الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «إفطار مليون صائم»

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بالبحيرة

تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تنظيم قافلة مساعدات موسعة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى جابت محافظة البحيرة شملت توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين فى قرى وعزب وكفور مراكز المحافظة وبخاصة القرى الأشد احتياجا ضمن مبادرة "إفطار مليون صائم " .

 

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قافلة مبادرة "إفطار مليون صائم" الموسعة لمحافظة البحيرة جابت قرى "زاوية غزال والعوجة وسنهور  والشراقوة والشوكة وكبرى الباشا مركز دمنهور وقرى عبدالسلام عارف والنجاح والشروق و30 ومرتاح مركز بدر وقرى كوم البركة والانصارى ونظير مركز كفر الدوار وفى مركز حوش عيسى قرى عمارة والبردويلى والقطاعين واصلاح بولاد ".

توزيع مواد غذائية

 

كما أكد المدير التنفيذي لصناع الخير أن كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها تشمل الواحدة منها 16 كيلو من المواد الغذائية الهامة من بينها الأرز والسكر والزيت والسمن والبقوليات والشاى والمكرونة.

 

وأشار إلى أن مبادرة "إفطار مليون صائم" بدأت عملها مع بداية شهر رمضان المعظم وسوف تستمر على مدار العام وتستهدف إهداء 200 ألف أسرة على مستوى الجمهورية 200 ألف كرتونة مواد غذائية وأن المبادرة تأتي ضمن سلسلة الأنشطة الإنسانية الخيرية التى تنفذها صناع الخير بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأشد احتياجا فى محافظات مصر المختلفة وفى التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بالمحافظات الحدودية.

 

كما أشار عبدالفتاح إلى أن صناع الخير أعدت خطة طموحة للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التي كونتها من مواقع أنشطتها الإنسانية السابقة فى معظم القرى المصرية والتجمعات فى المحافظات الحدودية وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وبالتنسيق مع المحافظين، وأن التوزيع يتم وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية أكدت عليه وزارة الصحة المصرية فيما يخص إجراءات التباعد حماية من فيروس كورونا .

 

يذكر أن حملة "إفطار مليون صائم" نجحت خلال الأيام القليلة الماضية فى توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياجا فى قرى ونجوع مراكز محافظة الفيوم ومن المتوقع أن تبدأ توزع كمية مماثلة بقرى محافظتي  الأقصر والغربية خلال الأيام القليلة القادمة.

توزيع مواد غذائية
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