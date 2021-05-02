ضبط أسماك غير صالحة للاستخدام بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط كمية من أسماك الرنجة المدخنة غير صالحة للاستخدام الآدمي في سوبر ماركت شهير بحى ثالث.



كانت حملة تموينية مكبرة نظمت تحت إشراف العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين وضمت هريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم، تمكنت من ضبط "م. ش.ع" المسئول عن المحل، ومصادرة رنجة ودجاج وجبن رومى ومولتو وشبسي وفول تدميس منتهية الصلاحية وتالفة وفي حالة تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتجري النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة الصحية بالقصاصين من التفتيش علي عدد كبير من المحال التجارية قبل ساعات من أعياد الربيع لضبط أي مواد غير صالحة للإستخدام الآدمي.



ونجحت الحملة برئاسة الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية، ومشاركة الدكتورة هيام فكري رئيس قسم الرقابة علي الأغذية، وعبد الله موسي مفتش الأغذية من ضبط 115 كيلو لمواد أغذية مختلفة مابين زبادي ومخللات ومخبوزات ومعلبات وجبات مطهية وفاكهة متغيرة الخواص الطبيعية.

وقالت المصادر انه تم تحرير 14 محضر "جنحة صحية" لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المحال وعرض الأغذية خارج المحل كما تم الوصية بإغلاق أحد المحال التجارية لعدم استيفائه الإشتراطات الصحية.

وتأتي الحملة ضمن توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية علي المحال التجارية وأماكن بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحية المأكولات والمشروبات.

وفي سياق متصل أصدر اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.