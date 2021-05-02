رئيس اللجنة الاستراتيجية بنقابة المهندسين بالإسكندرية يتفقد لجان اختبارات مسابقة القندس

تفقد الدكتور سامي درويش رئيس اللجنة الاستراتيجية وأمين نادي المهندسين بالإسكندرية، فعاليات اليوم الثاني للجان اختبارات مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات المقامة داخل نادي المهندسين بسابا باشا.

وقال «درويش» إن عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن وصل إلى 120 طالب وطالبة لخوض الاختبارات التي يستضيفها نادى المهندسين بالإسكندرية كلجنة معتمدة من ادارة المسابقة والتى تنظمها وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن كافة اللجان تم اتخاذ فيها إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب وذويهم.

وأشار إلى أن الطلاب المتميزين سيحصلوا على منحة مجانية في البرمجة والتأهل للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد المصري للمعلوماتية لتشكيل الفريق المصرى الذى سيتأهل للمسابقة الدولية، وإن الباب مفتوح لاستقبال مزيد من المشاركين من أبناء المهندسين و المجتمع السكندرى حتى منتصف مايو المقبل من خلال الموقع الرسمى والبيانات المعلنه من قبل إدارة المسابقة.

يذكر أنه يتم تقسيم المتقدمين داخل لجان الاختبارات إلى مجموعات بعدد (20) طالب فى كل لجنة موزعة داخل قاعة المكتبة التى تسع إلى عدد (80) مقعد، حيث تم اختبار حتى الآن عدد (60) طالب من ابناء المهندسين وأسر المجتمع السكندري كما يذكر أن الاختبارات تتم إلكترونيا فى ظل تطبيق كافة إجراءات التأمين الطبى مع تواجد مراقبين لضمان النزاهه فى التقييم لتحديد الفائزون.

وكان مجلس إدارة نادى المهندسين - سابا باشا قد أعلن عن المشاركه فى مسابقة القندس المصرية (Beaver Egypt) من خلال توفير مقر لاختبارات المتقدمين بالمركز التكنولوجي الذكي داخل مكتبة النادي و الذي يشرف عليه أ.م.د.سامي درويش أمين عام نادى المهندسين وذلك الحصول على المنحة التدريبيه المؤهله للاشتراك فى تصفيات الاولمبياد المصرى للمعلوماتية.

تعد المسابقة مبادرة لنشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس وذلك تحت إشراف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

يذكر أن الفائزون على مستوى الجمهورية سيحصلون على منحة تدريبية لمدة (٤٥) ساعة مجاناً خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة ++C وتحسين مهارات حل المشكلات وطرق الحل المنهجي.

مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات

مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات

مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات