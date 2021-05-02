استخراج ترخيص 26 وحدة صحية واستمرار العمل في 74 مدرسة بالغربية

ضمن مشروعات مبادر «حياة كريمة»

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، إن مبادرة "حياة كريمة" تشمل عددًا من المشروعات التي تم البدء فيها في فبراير الماضي، في قري مركز زفتي وأن الأعمال متنوعة في مختلف القطاعات وتسير جنبًا إلي جنب، وأعلن عن استخراج تراخيص البناء للوحدات الصحية المراد إنشائها بإجمالي 26 وحدة صحية بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي بمختلف قرى زفتى.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد محافظ الغربية أن أعمال المد والتدعيم لـ 54 قرية وبالأخص قريتي تفهنا العزب و نهطاي مستمرة، ومقرر الانتهاء منهما بحلول 30 يونيو المقبل واعتبارهما قريتين نموذجيتين، أما في قطاع الغاز فأوضح أنه بالنسبة للأعمال الجارية في 4 قرى، فقد تم الانتهاء تقريبًا من توصيل الغاز الطبيعي في قريتي سندبسط وتفهنا العزب لتصل إجمالي القرى التي تم توصيل الغاز بها إلى 6 قرى .

- تواصل الأعمال في 74 مدرسة والتخطيط لبناء 6 جدد

وفي قطاع التربية والتعليم، أكد الدكتور طارق رحمي، أن الأعمال جارية في عدد 74 مدرسة مطالبًا بتوفير6 قطع أراضي لبناء مدارس جديدة، موضحا أنه في قطاع الشباب والرياضة استقر جهاز تعمير الساحل الشمالي على 30 موقعا سيبدأ العمل بهم ما بين إحلال، وتجديد، وإنشاء جديد لعدد من مراكز الشباب الموزعة في مختلف قرى زفتى.

- متابعة ميدانية لكافة المشروعات

من جانبها قالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، أن المبادرة ستقوم بعمل قوافل مستمرة على كل القرى التابعة لمركز زفتي، إلي جانب المتابعات الميدانية المتتالية لكل المشروعات، تحت إشراف ورعاية محافظ الغربية، وبالتعاون مع المديريات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه قال عبد الوهاب الخضري، مساعد المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، الاعمال الجارية منذ أسبوع تمثلت في قطاعين هامين من قرى المركز هما قطاع سنبو الكبري وقطاع نهطاي، ويشمل القطاعان 15 قرية وبدأ في القطاع الاول اعمال تركيب شبكات الصرف الصحي، وفي القطاع الثاني أعمال مد خطوط الغاز.

يُذكر ان المبادرة التي تهتم بتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على 9 قرى رئيسية، و54 قرية صغيرة و 88 تابعا ، وتم تشكيل فرق عمل عقدت اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.