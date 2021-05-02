الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافحة الغش التجاري

ضبط أعلاف ومواد غذائية غير صالحة للاستخدام في زفتى

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة زفتي، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية الغير مرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت الحملة التي تكونت من خالد دنيا كبير مفتشى التموين، السيد الحوالة، محمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، وعبدالله الصعيدي، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية، ووجد بداخله 18 شكارة ملح يودى زنة الشكارة ٢٥ كيلو بدون فواتير، و10 شكارة سمسم زنة الشكارة ٢٥ كيلو بدون و5 شكارة بقصمات مطحون زنة الشكارة ٢٥ كيلو بدون اى بيانات تدل على مصدرها وتاريخ الصلاحية، وشكارة كراوية زنة ٢٥ كيلو منتهى الصلاحية، كما تم ضبط مدشة لتعبئة الاعلاف وتم تحريز عدد ٢٠ شكارة علف بدون فواتير و مجهول المصدر زنة الشكارة ٥٠ كيلو، تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.  

وكانت إدارة تموين المحلة الكبرى قد شنت حملة علي محلات ومصانع الاسماك المملحة، وذلك بمناسبة قرب حلول اعياد الربيع وبيان مدي عرضهم اسماك مملحلة (فسيخ ورنجة)، صالحة من عدمه، ووتم تحرير محضرين جنحه لسنه2021مركز المحلة الكبرى لادارة مصانع رنجة، بدون ترخيص من الجهات المختصة بذلك، وتم التحفظ علي كمية مقدارها 500خمسمائة كيلوا جرام اسماك الهارنج +كميه من الملح مقدارها 600ستمائه كيلو جرام ملح طعام بدون بيانات، كما تم تجرير محضرين جنحة لسنة 2021 ضد بعض اصحاب محلات الجزاره لعرضهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفى وقت سابق تمكن تموين طنطا، من ضبط ١٢٠ كرتونه خلطة مقرمشات للدجاج واللحوم والخضراوات، بداخل كل كرتونة ١٢كيس زنة ٧٠٠ جرام باجمالي طن و8 كجم، مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من مخزن تابع لشركة لبيع المواد الغذائي، بناحية اول طنطا، وتم اتخاذ اللازم قانونا والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديثه لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
ضبط أعلاف
وزارة التموين بدون ترخيص استهلاك مديرية تموين الغربية بدائرة إدارة مركز ومدينة زفتي وزير التموين السلع الغذائية مواد غذائية النيابة العامة مجهولة المصدر حملات تفتيشية أعياد الربيع

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