توريد 50 ألف طن قمح إلى الصوامع ومتابعة يومية لعمليات التوريد بالمنوفية

توريد 50 ألف طن قمح إلي الصوامع َمتابعة يومية لعمليات التوريد بالمنوفيه





صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأنه ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح لموسم 2021 بلغ ما يزيد عن 50 ألفا و593 طنا بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم أمس السبت توريد 5 آلاف و 196 طنا، لافتا إلى أنه يوجد عدد 14 صومعة وشون وهناجر بنطاق المحافظة تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و725 جنيها للإردب الواحد وفقًا لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلي من العام السابق، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وقد وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.

كما أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.



وكان قد وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.

كما أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.