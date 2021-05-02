الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لحشو المخبوزات.. بالخطوات طريقة عمل العجوة من التمر الناشف والطري

تمر
تمر

في شهر رمضان يكون البلح من الأساسيات في كل منزل، حيث أنه يفضل الكثير تناول التمر  عند الافطار، ولكن يمكن أن تحضري من التمر الناشف عجوة لحشو الحلويات الشرقيه في رمضان، و نرصد في السطور التالية طريقه عمل العجوة من التمر  الناشف و الطري.

 

مكونات عمل العجوة من التمر الناشف 


 

1/2 كيلو تمر جاف
 

مياه ساخنة أو مغلية
 

ملعقه كبيره سمن بلدي او زبده نيوزلاندي 
 

سمسم محمص .

 

-طريقة عمل العجوة من التمر الناشف 

 

 احضري التمر الناشف وضعيه في إناء عميق. 

 

سخني الماء حتى الغليان ثم ضفيها على التمر حتى تغطيه. 

 

اتركي التمر منقوع لمدة 15 دقيقة في الماء الساخن. 

 

اخلي التمر من النواة ثم انقعيه مرة أخرى في الماء الساخن لمدة 10 دقائق. صفي التمر في مصفاة واتركيه جانبًا ليخرج كل الماء الزائد. 

 

ضيفي كمية بسيطة من التمر في الكبة أو المطحنة وقومي بطحنه للحصول على عجينة لينة، وكرري الأمر حتى تنتهي من الكمية الموجودة لديك. 

 

الآن حصلتي على عجينة العجوة. 

 

قومي بتسخين مقلاة على النار وضعي فيها ملعقة كبيرة من السمن البلدي ثم ضيفي العجوة وقلبي حتى يصبح لونها أقرب للأحمر. 

 

اغلقي النار ورشي قليل من السمسم وقلبي العجوة حتى تبرد قليلًا، ثم ابدئي بعجنها لتتماسك. 

 

والآن يمكنك استخدام العجوة في إعداد وصفات أخرى وحشوات المخبوزات ويمكنك حفظها في الفريزر لحين الاستخدام.


مكونات عمل العجوة من التمر الطري


 المكونات 
2 كيلو بلح أسود
 2 ملعقة زبدة نيوزلاندي 
  1/2 كوب ماء 


  طريقة تحضير العجوة من التمر الطري.


ازيلي قشور البلح الأسود والنواة. 

 

في وعاء كبير على النار ذوبي الزبدة ثم ضعي كمية البلح وقلبي .

 

باستمرار لمدة 5 دقائق حتى يصبح طري وناضج. 

 

ضيفي 1/2 كوب من الماء واتركي البلح على نار هادئة لمدة 25 دقيقة. 

 

ارفعي القدر واتركي البلح يبرد.

 

 احضري الكبة أو مطحنة الطعام وضعي بها قليل من البلح مرة بعد أخرى، للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. افردي عجينة العجوة ثم جمعيها للمرة الأخيرة وضعيها في الثلاجة لحين الاستخدام.

التمر الناشف الطري طريقة تحضير

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