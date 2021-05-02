الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عربية النواب»: مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية حق أصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الموقف المتعنت وغير الشرعى من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن رفض مشاركة أهالي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات الفلسطينية، وهو الموقف الذي دفع الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين إلى تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً لها في 22 مايو 2021 لحين ضمان مشاركة أهالي مدينة القدس بها باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وباعتبار مشاركتهم فى الانتخابات الفلسطينية حق دستوري لهم. 

وأكد أباظة، في بيان اليوم، أن هذا الموقف المتعنت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات الموقعة مع دولة فلسطين في هذا الشأن، كما يمثل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي المُرحبة والداعمة بقوة لإجراء هذه الانتخابات في كافة المحافظات والمدن الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن هذه المواقف من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو الذى جعلها تتصرف مثل هذه التصرفات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية. 

وطالب النائب  المجتمع الدولي بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإلزامها بالسماح لأهالي مدينة القدس المحتلة بممارسة حقهم الطبيعي والقانوني والدستوري في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في هذا الشأن وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية ومدخلاً أساسيًا لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الموقف الفلسطيني، مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته لوقف جميع الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ووضع حد لتنصلها الدائم من التزاماتها الدولية وانتهاكاتها الصارخة لقرارات الشرعية الدولية والمخالفة لأبسط حقوق الإنسان التي تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وكان أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت ستعقد أواخر شهر مايو المقبل بسبب رفض إسرائيل الرد على سماح القدس بإجراء انتخابات فيها.

 وأوضح أبومازن أن الفلسطنيين سيواصلون العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.

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