إزالة حالة تعد وكشك مخالف بحي غرب المنيا
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض زراعية بقرية صفط الخمار، كما قامت بردم أساس بناء بقرية تلة وإزالة أحد الأكشاك المخالفة بحي وسط مدينة المنيا، وذلك خلال حملات لرفع الإشغالات بقرى المركز وأحياء المدينة.
وأوضح علي ظريف، رئيس قرية صفط الخمار، أنه أثناء المرور ليلا بنطاق دائرة الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة المتابعة والتعامل مع اي مخالفات او تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات ومرتكبيها، حيث تلاحظ وجود أعمال تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية، وعلى الفور تم تكليف قسم التنظيم والإشغالات بالتعامل الفوري وإزالة المخالفة في المهد، حيث بلغت مساحة التعدي ٧٠ مترا. وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء الموجودة بموقع العمل واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفة ومرتكبيها.
ومن جهة أخرى قال محمد محمود رئيس قرية الوحدة المحلية لقرية تلة، أنه تم ردم اساس بناء مخالف بدون ترخيص بعزبة شاهين التابعة لقرية تلة علي مساحة ١٢٠ مترا، وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.
ومن جهة اخرى واستمرارا لاعمال رفع الاشغالات المخالفة أكد محمد حسين سكرتير حي غرب ان قسم الاشغالات برئاسة احمد صابر قام بازالة كشك مخالف بجوار ترعة الدسوت وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم حفاظا علي ارصفة الشوارع خالية اي اشغالات وفتح الشوارع امام المواطنين والمركبات.
وأوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة والقري لتيسير حركة سير المواطنين والحركة المرورية لمنع الإزدحام والأختناق المروري بالشوارع.