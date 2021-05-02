الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 9 أطنان أسماك مدخنة «رنجة» وأسماك هارنج غير صالحة بالغربية

أطنان أسماك مدخنة
أطنان أسماك مدخنة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الأحد، من ضبط 9 أطنان أسماك مدخنة "رنجة" وأسماك هارنج، داخل عدد من مصانع تصنيع الأسماك المدخنة فى مركزى طنطا وكفرالزيات، قبل طرحها بالأسواق استعدادا لبيعها فى شم النسيم وعيد الفطر.


كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ترأس حملة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على بعض مصانع الأسماك المدخنة " الرنجة" بمركزى طنطا وكفرالزيات، وأسفرت عن ضبط 9 أطنان أسماك مدخنة " رنحة" وأسماك هارنج، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 4 محاضر مخالفات لـ 4 مصانع.


وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.


وأكدت مديريتا الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية أنهما تقومان بتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


وكان الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربية، قد أكد على مديرى الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين تقوم بعمل جولات دورية ومفاجئة على جميع المحلات والشوادر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشن حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة طنطا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية، حيث تم سحب عدد من العينات وتحرير محاضر جنح صحية منها 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية ومحضران لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة المهنة.

الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية مدخنة رنجة وأسماك هارنج تصنيع الأسماك المدخنة منتهية الصلاحية طنطا

الأكثر قراءة

بعد عرضها في «الاختيار2»..تفاصيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021| أدعية يوم 20 رمضان 1442

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

المفتي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: «أبناء وطن ونسيج واحد»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-5-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية