«نساء مصر» تهنئ الأقباط بعيد القيامة: سنظل نسيجا واحدا لخدمة الوطن

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت العبسي، في بيان لها، إن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد على أرض المحروسة، ولم نكن يوماً إلا أسرة واحدة يجمعنا المصير والهدف الواحد، وجميعنا ساهم في نهضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإعلاء شأنه ، ليبقى منارة مضيئة.



وأكدت أن هذه المناسبات تظهر دائما معدن الشعب المصري الأصيل في التعامل مع بعضه البعض، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء التصدي لجائحة كورونا،وكذلك التصدي لقوى الشر التي تريد تفتيت الدولة، فكل هذه التحديات تستلزم تضافر الشعب بعنصريه المسلمين والأقباط لتظل الدولة المصرية تعيش في حالة من الأمن و الإستقرار .

وتمنت العبسي، أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على الأخوة الأقباط بالخير والسعادة ، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا، كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار، داعية الله عز وجل استمرار المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، جموع الشعب المصري بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية خلال الإحتفال بالأعياد حفاظاً على صحتهم خوفاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.