الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نساء مصر» تهنئ الأقباط بعيد القيامة: سنظل نسيجا واحدا لخدمة الوطن

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت العبسي، في بيان لها، إن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد على أرض المحروسة، ولم نكن يوماً إلا أسرة واحدة يجمعنا المصير والهدف الواحد، وجميعنا ساهم في نهضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإعلاء شأنه ، ليبقى منارة مضيئة.
 

وأكدت أن هذه المناسبات تظهر دائما معدن الشعب المصري الأصيل في التعامل مع بعضه البعض، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء التصدي لجائحة كورونا،وكذلك التصدي لقوى الشر التي تريد تفتيت الدولة، فكل هذه التحديات تستلزم تضافر الشعب بعنصريه المسلمين والأقباط  لتظل الدولة المصرية تعيش في حالة من الأمن و الإستقرار .

وتمنت العبسي، أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على الأخوة الأقباط بالخير والسعادة ، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا، كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار، داعية الله عز وجل استمرار المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، جموع الشعب المصري بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية خلال الإحتفال بالأعياد حفاظاً على صحتهم خوفاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم. 

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المسلمين نساء مصر الشعب المصري الدولة المصرية بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

لا تدعوا على الآخرين.. 5 تنبيهات مهمة من وزير الأوقاف بشأن ليلة القدر

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«الصحة» توضح أنواع لقاحات محاربة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المحامين العرب: مشاركة القدس بالانتخابات الفلسطينية حق أصيل لا تنازل عنه

وزيرة إسرائيلية سابقة تصف نتنياهو بـ«الديكتاتور الذى تحركه شهوة السلطة»

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة