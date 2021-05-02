جامعة أسيوط و«التعليم أولا» يبحثان أطر التعاون المشترك

عقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعا افتراضيا عبر التطبيق الإلكتروني زووم، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أولاً" والذى ضم الدكتور حسام بدراوى رئيس اللجنة الاستشارية للمؤسسة، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمود حمزة مديرها التنفيذي، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين.



وصرح رئيس جامعة أسيوط أن عقد الاجتماع جاء تلبيةً لدعوة من مؤسسة "التعليم أولاً" وذلك للتعاون مع الجامعة بوصفها أكبر وأعرق جامعات صعيد مصر، والذى يأتى فى إطار حرص الجامعة على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والهادفة فى عملها إلى تطوير الواقع المعيشى وتحسين الخدمات المجتمعية وتحقيق ركائز التنمية المستدامة فى مختلف المجالات.



وكشف الدكتور طارق الجمال أن الاجتماع تمهيدى شهد اتفاقاً ثنائياً على عقد بروتكول تعاون مشترك بين الجانبين يتم إبرامه من أجل فتح مجالات للعمل بين الجانبين من أجل المساهمة فى تطوير الخدمات التعليمية وبرامج تدريب متخصصة تقدم للقائمين عليها.



وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع شهد كذلك الاتفاق على تعاون جامعة أسيوط فى مجال اكتشاف الطلاب الموهبين فى المدارس والجامعات المصرية من خلال المسابقة التى أطلقتها المؤسسة للابتكار العلمى المجتمعى لبرنامج "إبهار مصر" بالتعاون مع مؤسسة بنك كريدى أجريكول مصر للتنمية وبمشاركة وإشراف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الأفكار والمشروعات العلمية الهادفة لخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور شحاته غريب شلقامي إن المسابقة ستشهد تنافس مشروعات شباب المبتكرين والمخترعين والأفكار التى من شأنها المساهمة فى خدمة المجتمع والتى اختارت قضية " المياه والطاقة" ليكون محور مسابقتها لهذا العام وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب الدارسين بالجامعة.