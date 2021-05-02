«الزراعة» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون إلى 35 جنيهًا للكيلو

أكد الدكتور علاء البحراوي، مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الليمون إلى ٣٥ جنيها للكيلو نتيجة انخفاض الإنتاج، وأن المحصول في وقت التزهير والعقد وليس بسبب تحريك أسعار البنزين، وأن الإنتاج الغزير لليمون يكون في نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء، وأن الليمون من المحاصيل التي عليها طلب خلال هذه الفترة من العام، وكذلك الإقبال عليه بسبب فيروس كورونا.

وقال" البحراوي" في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك مجموعة من العوامل التي ترفع أسعار الليمون، منها بعض المعاملات الزراعية مثل عملية التصويم للمحصول واستغلال مجموعة من الوسطاء لظروف شهر رمضان وانتشار فيروس كورونا والحصول على هامش ربح أكبر في هذا التوقيت، حيث إن سعر كيلو الليمون من المزارعين من ١٠ إلى ١٣ جنيها للكيلو، في حين يتم بيعه بسعر ٣٥ جنيها للمستهلك.

وأكد "البحراوي" أن سعر الليمون سينخفض مع بداية فصل الصيف، مشيرا إلى أن انتشار فيروس كورونا ليس سبب ارتفاع الأسعار، حيث أصبح هناك وعي من المواطنين في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في الإنتاج بل فرق عروتين.

وقال المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، لـ"الدستور" إن محصول الليمون يحتاج شهرا لطرح الإنتاج الأسواق، مشيرا إلى أن العوامل الجوية هذا العام أثرت على محصول الموالح، وأدت إلى نقص محصول الليمون، وأن الأسعار ستستمر لحين تداول المحصول الجديد والبشاير الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الليمون يكفي الإنتاج المحلي والتصدير، بينما عملية نقص المحصول تكون بين العروات الصيفية والشتوي.

ومن جانبه قال حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، لـ"الدستور"، إن إفطار الأقباط وشهر رمضان سبب ارتفاع الأسعار، وأن الكيلو بسعر ١٩ و٢٠ جنيها في الجملة، ويصل للمستهلك بسعر ٣٥ جنيها للكيلو، ولا بد من طرح كميات كبيرة من الليمون بأسعار الجملة في منافذ وزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة للسيطرة على الأسعار نتيجة الإقبال على الليمون في هذا التوقيت مع الإقبال على تصدير الموالح، ومنها الليمون، ونحن نحتاج إلى تواجد هذه السلعة طوال العام.