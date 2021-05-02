برلماني يطالب بتقييم المحافظين على أساس مواجهتهم لفيروس كورونا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والصحة والسكان والأوقاف، بتقييم أداء جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرى مديريات وإدارات الصحة والأوقاف على أساس مدى التزامهم التام بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد انتشار هذا الفيروس الخطير بعدد كبير من المحافظات بصفة عامة وفى محافظات الصعيد بصفة خاصة.

وأشاد زين الدين، في بيان، بتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كافة المحافظين وحرصه على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أهمية التكليفات الواضحة والحاسمة من الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين بضرورة الصارم بمنتهى الحزم للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى والاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم.

وناشد زين الدين جميع المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات خاصة أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 769 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة. وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و 13402 حالة وفاة.