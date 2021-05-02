وزير التنمية المحلية: إنشاء 320 مجمع خدمات إجرائية متكاملة في قرى مصر

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القري المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال شعراوي إن هذه المجمعات تأتي تنفيذاً للتكليف الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولي للبرنامج والتي تشمل 51 مركز إداري تضم نحو 1400 قرية .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الاجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية ، حيث ستنهي هذه المجمعات معاناة سكان القري في الحصول على الخدمات ، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة من خلال توفير كافة اللوازم الضرورية لتحسين المعيشة.

وأشار إلى أن المحافظات تواصل تنفيذ مخططات الدولة، وفق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتي تستهدف تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

وشدد شعراوي على ضرورة، مساندة الدولة ودعم مخططاتها من خلال تنسيق القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكد شعراوي، أن هناك قنوات اتصال مستمرة بين الوزارة والمحافظات، من خلال غرف عمليات مركزية.