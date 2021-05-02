الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن قرار «الزراعة» بإغلاق الحدائق في شم النسيم

مجلس النواب
مجلس النواب

 ثمن النائب عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإغلاق حدائق الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات خلال أعياد شم النسيم منعا لانتشار فيروس كورونا. 

وطالب دمرداش، في بيان، وزير الزراعة بإصدار قرار مماثل لإغلاق هذه الحدائق خلال أيام عيد الفطر المبارك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة بجميع المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أيضا جميع المحافظين على مستوى الجمهورية الإغلاق الفورى لجميع الحدائق والمتنزهات والملاهى داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى بعد انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المواطنين بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين والإغلاق الفوري لجميع المنشات المخالفة. 

وأكد النائب على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع وشم النسيم ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مؤكداً أن التهاون فى تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا ينذر بعواقب كارثية فى ظل الانتشار الكبير للفيروس خلال هذه المرحلة. 

وزير مجلس النواب حديقة الحيوان بعد انتشار فيروس كورونا السيد القصير وزير الزراعة التدابير الاحترازية الربيع النسيم

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