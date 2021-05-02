ضبط 25 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدلنجات

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في المواد التموينية المختلفة.



وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أحد محطات وقود بدائرة مركز شرطة الدلنجات للتلاعب وتجميع كمية قدرها 15000 لتر سولار وكمية قدرها 10000 لتر بنزين 80، داخل محطة متوقفة عن العمل وذلك لإعادة بيعها فى السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وبالفحص تم الوصول إلى المحطة التي قامت ببيع هذه الكمية والتصرف فيها من ناحية حوش عيسي وبيعها بالكامل خارج المنظومة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

ضبط كمية من الأسمدة بالبحيرة

كما تمكنت الحملة من ⁩ ضبط كمية قدرها 2 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع، و⁩تم ضبط عدد 50 بكرة سلك كهربائي350 متر مجهولة المصدر مدون عليها علامة تجارية معروفة.

⁩كما قامت الحملة بالمرورمرو علي عدد من مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع والبيع بالسعر الرسمي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحاضر اللازمة.

حملة تموينية مكبرة

وكانت مديرية التموين والتجاره الداخليه بمحا البحيرة قد تمكنت أمس السبت من ضبط 9560 عبوة عصير وزبادي منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة من ضبط عدد 9560 عبوة عصير وزبادي منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام داخل أحد الشركات لتوزيع المواد الغذائية و⁩ضبط عدد 5 طن من الملح مجهول المصدر بداخل أحد مصانع الألبان بدون سجل صناعي.

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