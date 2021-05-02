ورد العديد من الأحاديث النبوية حول فضل العشر الآواخر من رمضان والليالي الوترية 1442، حيث تعتبر العشر الأواخر بمثابة فرصة عظيمة للمسلم أن يراجع فيها حساباته، حى يحصل على الأجر الكبير حول استغلال العشر الأواخر من رمضان في تعلم الصبر على العبادة، وكف والتعرف على المنهج النبوي الصحيح في تجديد علاقة الإنسان مع نفسه ومع ربه وإحياء قيم الرحمة والمحبة والتكافل بين الناس، والدعاء بما يشاء المسلمين في هذه الأوقات التي يتغير فيها مجرى المقادير.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة فضل العشرالأواخر من شهر رمضان الكريم، والليالي الوترية به.

فضل العشر الآواخر من رمضان والليالي الوترية 1442

من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله"، وورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم.

بينما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”، وهذا دليل على فضل العشر الأواخر من الشهر المبارك.



الليالى الوترية في شهر رمضان

ويُستَحَبُّ طَلَبُ ليلة القدر في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخِر آكَد، وفي ليالي الوِتْر منه آكَد؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

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وبعد معرفة فضل العشر الآواخر من رمضان والليالي الوترية 1442، حيث يمكن للمسلم أن يدعو الله بكل دعاء وبما يفتح الله عليه، ويستحب أيضًا الدعاء بما ورد عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي"، حث النبي على الدعاء في هذه الأيام لما لها من مكانة كبيرة، وبها ليلة خير من ألف شهر، ليلة تغير فيها المقادير، لذا حرص النبي على أن يغتنم المسلم هذه الفرصة العظيمة.