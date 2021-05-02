القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

هنّأت القيادة العامة للقوات المسلحة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أقباط الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة، وفقا للمعتقد المسيحي.