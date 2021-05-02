الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

القيادة العامة للقوات
القيادة العامة للقوات المسلحة

هنّأت القيادة العامة للقوات المسلحة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أقباط الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة، وفقا للمعتقد المسيحي.

القوات المسلحة عيد القيامة المجيد المسيحيين

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