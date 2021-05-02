ضبط عاطلين بـ140 طربة حشيش للترويج في عيد الفطر بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما 140 طربة حشيش، قاما بإحضارها لترويجها فى عيد الفطر المبارك فى مدينة الخصوص، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطاراً يفيد بتمكن قسم شرطة الخصوص من إحباط ترويج أكبر صفقة حشيش قبل أيام من عيد الفطر المبارك في منطقة الخصوص.

وكشفت التحريات عن قيام كل من "محمد زيد" و"محمد فؤاد" بجلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على المتعاطين خلال عيد الفطر المبارك، وتخزين الكمية بمنزل الأول.

وباستهداف المنزل تمكنت قوة قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمين وبحوزتهما 140 طربة حشيش، و26 ألف جنيه، وفرد خرطوش، وطبنجة، واعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة لترويجها في عيد الفطر، حيث يكثر الطلب على مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم.

فيما قررت نيابة القناطر الخيرية، برئاسة محمد فايد رئيس نيابة القناطر، حبس عنصر إجرامى شديد الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيق سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في قضايا قتل وسرقة بالإكراه، وضبط بحوزته 60 جرام هيروين وفرد خرطوش.

كان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات سرية لمباحث مركز القناطر الخيرية تفيد بقيام عاطل- سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وهارب من أحكام بدائرة المركز- بترويج المخدرات.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام جنائية "2 قتل و2 سرقة بالإكراه و4 سرقات ومخدرات" وصدر ضده أحكام بالإعدام و4 جنايات مؤبد و4 جنايات 10 سنوات.

وباستهداف المتهم بمنطقة عرب الحارث ألقى المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز، القبض على المتهم، ويدعى "ش. س" 37 عاما، عاطل، وبحوزته 60 جرام هيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة.