بعد إعادة افتتاحه.. «ميريت» أول مركب شراعي يمر من هويس إسنا

قامت وزارة الموارد المائية والرى، بإعادة افتتاح هويس إسنا الواقع على الجانب الشرقي من قناطر إسنا الواقعة على النيل، أمس السبت، وذلك بعدما اجتاز الهويس كافة التجارب التشغيلية ليصل زمن الملء والتفريغ ما لا يجاوز ١٥ دقيقة فيما كان الزمن قبل عملية التأهيل ٢٢ دقيقة.



وأصبحت المركب الشراعية "ميريت" المتجهة من الأقصر إلى أسوان، على موعد بأن تكون المركب الشراعية الأسبق مرورا من حوض الهويس الملاحى بعد فترة إغلاق استمرت قرابة 5 أشهر تمت من خلالها أعمال تدعيم وتحديث وصيانات جسيمة لمكونات هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى، وقد تم نهو بنود العملية المقررة أثناء فترة الإغلاق وتم نهو كافة التجارب للملء والتفريغ، وأسفرت أعمال التحديث المقررة عن تقليل دورة الملء والتفريغ إلى ١٥ دقيقة.



من جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بأن هويس إسنا يعد من أهم الأهوسة الملاحية على نهر النيل حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة.



يذكر أن الهويس الملاحى الشرقى موضوع العملية قد تم إنشاؤه مع إنشاء قناطر إسنا الجديدة عام ١٩٩٤، بأبعاد تصميمية " الطول " ١٦٠ متر" - العرض " ١٧ متر " - غاطس " ٣ متر " " ويسمح بمرور وحدتين كبيرتين ملاحيتين فى إتجاه واحد وفى آن واحد أيضا ونظرا لأنه الهويس الأوحد للقناطر، فقد كان يتم إغلاقه مرتين سنويا لإجراء أعمال الصيانة فى شهرى يونيو وديسمبر اللذين كانت تتوقف خلالهما أعمال الملاحة واستمر هذا الأمر قرابة ١٤ عاما حتى تم إنشاء وافتتاح هويس إسنا الإضافى فى ١٥ أكتوبر عام ٢٠٠٨ ليصبح هناك هويسان ملاحيان جاهزان باستمرار لاستقبال المرور الملاحي.



جدير بالذكر أن فترة تنفيذ الأعمال أثناء الإغلاق قد تطلبت بذل مجهودات كبيرة من أطقم الإشراف بالإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة وعمل متواصل لسرعة فتح الهويس، كما تطلبت مرور دائم ومتابعة دقيقة ودعم لوجستى متواصل من كل من المهندس أحمد عبد القادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس حسام طاهر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس عصام بدر مدير عام التنفيذ بالقطاع، بالإضافة إلى مرور دورى مكثف من المهندس صلاح عوض مدير عام قناطر إسنا الجديدة، والمهندس عبدالنعيم إسماعيل وكيل الإدارة.