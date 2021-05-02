عطلات شهر مايو الرسمية لسنة 2021

يبحث العاملون بالدولة عن مواعيد عطلات شهر مايو لسنة 2021، حيث ينتظر موظفي القطاع العام والخاص الكثير من الاجازات والعطلات خلال مايو الجاري، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أو لطلاب المدارس والجامعات.

مواعيد عطلات شهر مايو

وفي التقرير التالي يستعرض الدستور مواعيد عطلات شهر مايو لسنة 2021 لجميع العاملين بالدولة.

يوم السبت الموافق 1 مايو 2021 بمناسبة عيد العمال.

يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يوم الإثنين 3 مايو 2021 بمناسبة عيد شم النسيم.

مواعيد عطلات شهر مايو كما سيحصل العاملين بالدولة للقطاعين العام والخاص أيضاً أجازة خلال أيام ( 13 - 14 - 15 - 16 ) بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ليصبح عدد إجازات الشهر 6 أيام للعاملين بالحكومة.

مواعيد عطلات شهر مايو للقطاع الخاص



وستكون إجازات القطاع الخاص لشهر مايو 2021 مختلفة عن القطاع الحكومي ستكون 5 أيام فقط، على النحو التالي:



عيد العمال يوم السبت الموافق 1 مايو 2021، ويوم الإثنين 3 مايو 2021 بمناسبة عيد شم النسيم، وثلاثة أيام فقط بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021 ( 13 - 14 - 15 ).

جدول الإجازات الرسمية خلال 2021:

1- يوم الأربعاء عيد ثورة 30 يونيو .

2- يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وقفة يوم عرفة.

3- يوم الثلاثاء 20 يوليو إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام وتستمر حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

4- يوم الجمعة الموافق 23 يوليو عيد ثورة يوليو.

5- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية.

6- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

7- يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر عيد مولد اليوم الأخير، وهو اخر أيام الإجازات السنوية المقررة في سنة 2021.