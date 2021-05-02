دلال عبدالقادر.. «مسحراتية» تجوب شوارع القاهرة وتستكمل مهمة شقيقها

تجوب شوارع القاهرة ليلًا لإيقاظ المصريين، لتناول السحور استعدادًا لصيام اليوم التالي، هكذا وصفت صحيفة ذا ناشيونال، المسحرتية المصرية الشهيرة دلال عبد القادر.

وقالت ذا ناشيونال: “إنها واحدة من عدد قليل من النساء التي يعملن في هذه المهنة، فهي توقظ المصلين المسلمين لتناول وجبتهم قبل الفجر”.

وحول مهنة المسحراتي قالت الصحيفة، في كل شهر رمضان ، يجوب السحرة شوارع القاهرة ، ويقرعون طبولهم كل ليلة لإيقاظ المسلمين النائمين على السحور، وكان الرجال دائمًا هم من يقومون بهذه المهمة ، لكن امرأة واحدة تمكنت من إيجاد مكان لها في هذه المهنة الموسمية، والتي تعود إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعن عبد القادر، قالت ذا ناشيونال إنها امتهنت مهنة المسحراتي بعد وفاة شقيقها الأكبر قبل عقد من الزمان ،حيث بدأت دلال عبد القادر في العمل كواحدة من عدد قليل من النساء المسحراتية في مصر.

وتابعت الصحيفة: كان شقيقها مساحراتي متمرسًا، فقد أمضى 25 عامًا من مواسم رمضان وهو يقرع طبولته ويهتف ليوقظ الصائمين لتناول وجبتهم قبل الفجر، وهي آخر وجبة مسموح بها قبل غروب الشمس.

وأردفت الصحيفة: شوارع القاهرة ليست المكان الذي تجد فيه النساء يتجولن كثيرا في الليل ، لكن شغف دلال بمهنتها جعلها عنصرًا محبوبًا في رمضان في الحي الذي تعيش فيه ففي كل ليلة ، يتزاحم السكان حولها وهي تقوم بجولاتها في الشوارع، وأشاد الكثيرون بها وبكلماتها التي توقظ بها المصريين، ووصفوا صوتها بأنه جميل.

كانت عائلة دلال داعمة للغاية لمهنتها ودعمتها في أن تصبح مسحراتية على عكس العديد من العائلات المصرية التي لم تسمح لأحد الإناث بالخروج في وقت متأخر من الليل.

عادة ما يتم تناول السحور قبل الفجر مباشرة، وهو وجبة مهمة في رمضان لا يحب الكثير من المسلمين الصائمين تفويتها، وهي حقيقة جعلت من مهنة المسحراتي مهمة دائمًا.

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