8 مشروبات تساعد على ترطيب الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة

للحماية من تأثير الموجة الحارة الحالية

تجتاح البلاد موجة من درجات الحرارة الشديدة بدأت من الأسبوع الماضي ومستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل، وتصل درجة الحرارة يوم الثلاث المقبل إلى 39 درجة مئوية، ثم تنخفض بشكل بسيط لتسجل يوم الأربعاء المقبل 37 درجة وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، وفي السطور نرصد عددا من المشروبات يُوصى بها خلال درجات الحرارة المرتفعة لترطيب الجسم.

1- الماء البارد

يمكن تناول الماء البارد ولكن ليس على معدة فارغة، والذي يساعد على ترطيب الجسم، وأيضًا أخذ حمام بارد يساهم في التخفيف من الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام، ونقع القدمين في الماء البارد أيضا من الأمور الجيدة في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة.

2- الليمون

يعتبر الاستخدام المنتظم لليمون من الأمور الجيدة للغاية خاصة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد، مما يساهم في إمداد الجسم بفيتامين سي وكذلك خفض درجة حرارة الجسم، حيث يمده بالأكسجين الذي يحتاجه.

3- اللبن

ينسى العديد من الأشخاص فوائد تناول اللبن المليء بعنصر الكالسيوم، كما أنه يوفر للجسم العناصر والفيتامينات الهامة له، و تناول كوب من اللبن البارد يساهم في ترطيب الجسم.

4- ماء جوز الهند

يرطب الجسم أفضل من الماء العادي، ويحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة وعنصر البوتاسيوم الهام للجسم.

5- عصير الخيار

تبلغ نسبة الماء في الخيار 90%، حيث أن من الخضروات الهامة التي تعمل على ترطيب الجسم خاصة في حال عمل كعصير، حيث أن عصائر الخضروات أفضل من الفاكهة بسبب وجود السكر الذي يمنع الترطيب بشكل أساسي .

6- شاي الأعشاب

مشروبات مرطبة وطبيعية وخالية من الكافيين، مثل الكركديه، وشاي الورد، وشاي البابونج.

7- عصير الموز

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، مما يعمل على جعل الجسم يحتفظ بكمية الماء داخله لفترة طويلة.

نصائح لترطيب الجسم

وهناك ايضًا مجموعة من النصائح التى تعمل على ترطيب الجسم من بينها ارتداء ملابس فضفاضة خلال النهار، وعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس الحارة، و يفضل عدم الخروج في الأيام الدرجات الحرارة الشديدة إلا للضرورة ، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الخضروات التى تشمل المرطبات الطبيعية للجسم خلال السحور والإفطار في رمضان، مثل الخيار، والخسـ والجرجير وغيرها، واخيرًا استعمال المظلات والقبعات لتجنب الأثر السلبي لأشعة الشمس الضارة وتسليطها مباشرة على الجسم.