الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14 ألف مواطن «دون كمامات» خلال 24 ساعة

الداخلية تواجه كورونا
الداخلية تواجه كورونا

ضبطت وزارة الداخلية 14535 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14495 منهم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، في إطار خطة المحافظة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن الآتي:

-تحرير 890 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

-ضبط 513 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 4929 أرجيلة.

 

مجلس الوزراء سياح الضرائب وزارة على الغاز السوق الداخلية المركزى

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