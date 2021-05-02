تتر «نسل الأغراب» الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني

وصل تتر مسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا وأمير كرارة بصوت تامر حسني الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني من خلال موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، حيث سجل تتر مسلسل “نسل الأغراب” بصوت تامر حسني مشاهدات فاقت كل التترات المنافسة وساهمت شهرة النجم تامر حسني في زيادة المشاهدات الخاصة بالأغنية الصعيدية التي قدمتها كتتر لمسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.

مشاهدات تتر مسلسل نسل الأغراب

ووصلت مشاهدات تتر مسلسل نسل الأغراب بصوت النجم تامر حسني حتى الآن إلى 11.5 مليون مشاهدة وهو رقم مرتفع مقارنة بالأرقام الأخرى، حيث استغل فيها تامر حسني شهرته الكبيرة ونشاط فيديوهاته عبر موقع يويتوب وتحقيقها نجاحا كبيرا كما يقدم الأغنية هذا العام بالطابع الصعيدي للمرة الأولى والأغنية الجديدة كتبتها الشاعرة سارة سعيد ولحنها هيثم نبيل وتوزيع فهد وقدم تامر الأغنية باللهجة الصعيدية لتناسب طبيعة العمل الذي تدور أحداثه في الجنوب.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة شهدت عدة أحداث مثيرة للغاية، حيث سلم عساف الغريب الذهب إلى بكري زلط مقابل أن يسلمه "شامية" والدة غفران الغريب ليفي بوعده وبالفعل يجعلها تذهب إلى منزل ولدها بعد أن كان متحفزا لعقاب عساف وبكري على كذبهم عليه خلال الفترة الماضية، لكن مع نقل بكري للذهب بسيارة نقل يستوقفه علي الغريب ويسأله عن مصدر هذا الذهب ويصادره.

أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

يشارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة عدد كبير من النجوم والأابطال منهم الفنانة ومي عمر، وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران ومحمد جمعة وسلوى عثمان ولإدوارد ومحمد جمعة ومنة فضالي وليلى زاهر وعدد من نجوم الشرف وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات أون بصورة حصرية، وتدور قصة مسلسل نسل الأغراب حول قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب وهما “عساف” أحمد السقا و"غفران" أمير كرارة، والحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.