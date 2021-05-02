الفلبين تسجل 8346 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 8 آلاف و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و54 ألفا و983 إصابة مؤكدة.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 17 ألفا و431 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تماثل للشفاء من الفيروس خلال نفس الفترة 9 آلاف و72 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 966 ألفا و80 شخصا حتى الآن.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 152.2 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و206 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و193 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء مليار و152 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.