حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأحد 2 مايو 2021

تقدمها جاكلين عقيقي..

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية، ليوم الأحد 2 مايو 2021، على النحو التالي:

حظك اليوم مع برج الحمل :

مهنياً : ما يستجد اليوم يجعلك تنتبه جيداً لمصاريفك الشخصية، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً وتتسبب بخلافات غير متوقعة لك مع شركائك في العمل.

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضر لمشروع سرّي تفاجئ به الشريك في الحالتين حافظ على الشخص الموجود معك.

صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر و يجعلك تأكل أكثر مما ينبغي.

- برج الاسد :

مهنياً : تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً لا تقلق.

عاطفياً: حضر نفسك ليوم من الغليان حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية و تتعرض لخيانة ثقة أو إهمال غير متعمد من الشريك.

صحياً: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر.

- برج القوس :

مهنياً : تعيش انفعالات شديدة ابتداء من اليوم، لكنك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات من نفس مجال عملك.

عاطفياً: مارس سحرك وتقرب من الشريك ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ فهو يحبك ويستحق المعافرة.

صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك حتى تحافظ على صحتك.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

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ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.