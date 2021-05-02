شهدت الساعات الماضية وجود تطورات جديدة في الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بهما ودخولهما المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الدقيقة، ونرصد خلال هذا التقرير مستجدات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز حتى الآن.

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

شهدت تطورات جديدة في الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز تطورات جديدة بعد ساعات من الخطورة التي ألمت بالثنائي الفني خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت الحالة الصحية التي لحقت بالفنان الكبير سمير غانم تزول أثرها على خلفية مشكلات بوظائف الكلى ومشكلات داخلية بوظائف الكبد على خلفية وعكة ليست جديدة ولكن كان تعرض لها قبل شهرين ولكنها زادت مؤخرا ودخل على إثرها المستشفى حيث كان الشك في إصابته بكورونا وفقا لتأكيد زوج ابنته الإعلامي رامي رضوان وتم اكتشف سلبية المسحة بعد مسحات متتالية على خلفية إصابة باقي الأسرة بكورونا وتحسنت حالته قليلة ومن المقرر أن يخرج خلال الساعات القادمة إلى غرفة رعاية متوسطة ومنها إلى غرفة عادية تمهيدا لعودته للمنزل.

حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية

و مازالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تعاني من فيروس كورونا ووجود في العزل الصحي وحالتها مازالت تحت الملاحظة وفي مرحلة الخطورة ولكن في طريقها للتحسن وفقا للمؤشرات الطبية مع الرعاية الطبية الدقيقة مع متابعة كبيرة من عدد كبير من أهل الفن والنقابة الفنية بمتابعة شخصية من الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبي في النقابة مع توقعات بزوال الخطر قريبا.

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وكان الجمهور المصري والعربي حرم هذا العام من وجود الأسرة الفنية الكبيرة في أعمال الموسم الدرامي الرمضاني باستثناء دور الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في مسلسل ملوك الجدعنة مع مصطفى شعبان وعمرو سعد والذي انتهت من تصويره خلال الأسابيع الماضية في لبنان، وخروج باقي أعضاء الأسرة من السباق حيث توقف مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم وخروجه من الموسم الرمضاني على خلفية إصابتها بكورونا ولم تدخل إيمي الموسم هذا العام وكتفى الفنان الكبير وإيمي بإعلان تلفزيوني لصالح إحدى شركات الموبايل.