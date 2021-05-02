تناولها «الاختيار2».. ما التهم التي وجهت للمتهمين باغتيال النائب العام؟

سلط مسلسل «الاختيار 2»، في حلقة أمس، لقطات من عملية استهداف موكب النائب العام الشهيد هشام بركات، والذي اغتالته عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثناء ذهابه الي مقر عمله يوم 29 يونيو 2015.

وظهر انفجار مكان ارتكاب الجريمة الإرهابية باستخدام سيارة مفخخة ماركة «إسبرانزا» بالتزامن مع مرور موكب النائب العام الراحل بمنطقة مصر الجديدة ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه بمستشفى النزهة الدولي.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على 53 إرهابيا من إجمالي 67 متهما في القضية التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

وعقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، 36 جلسة علنية لمحاكمة 67 متهما، بمقر معهد أمناء الشرطة، في الفترة من 14 يونيو 2016 إلى 22 يوليو 2017.

ووجهت النيابة للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون (مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان) والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال إرهابية في مصر.

أيضا وجهت لهم تهمة قتل النائب العام السابق هشام بركات عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والتخريب العمدي للممتلكات العامة (سيارة مخصصة للنائب العام)، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص،و استعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.

ووجهت أيضا تهمة الالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية (كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس).



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، في مايو 2016، قرر إحالة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى محكمة الجنايات.