خبير تربوي يكشف مميزات وعيوب «التعليم عن بُعد»

التعليم عن بعد

كشف الخبير التربوي حسن شحاتة، عيوب ومميزات التعليم الأونلاين، خاصة بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم عليه بشكل كبير بعد جائحة كورونا.

وقال حسن شحاتة، إن التعليم الأونلاين يقدم الخدمة التعليمية إلى المتعلم عن طريق الانترنت.

وأضاف في تصريح خاص، أن التعليم أونلاين إما أن يكون متأني وبه مشاهده بين المتعلم والمعلم، أو يقدم المعلومات عن طريق الإميل أو الواتس، وهذا يحقق استقلالية المتعلم ويجعله نشط وإيجابي يوفر الوقت والجهد، لأن المتعلم لا يقابل المعلم في زمان ومكان معين، بالإضافة إلى التواصل طوال اليوم بين المعلم والمتعلم.

وشدد الخبير التربوي، على أن التعليم الأونلاين، يجعل المتعلم يأخذ معلومات أكثر ويصنفها، مشيرا إلى أن هذا النظام يستخدم مع الطلاب الكبار في المدارس والجامعات، أما مراحل التعليم الأولى يفضل التعليم وجها لوجه في زمان وفي مكان واحد.

وكشف شحاته، أن التعليم المصري، جمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه، وهذا يسمي التعليم الخليط أو المدمج وهو يجمع بين النظامين.

وعن عيوب هذا النظام، قال الخبير التربوي، إنه يحرم المتعلم من مشاهدة المعلم والتفاعل معه، بالإضافة إلى حرمانه من لغة الجسد الخاصة بالمعلم مما يجعل التعليم ليس حيوياً وليس نشطا.

وأوضح، أن التعليم عن بعد يوفر أموال كثيرة للدولة، لأنه تعلم لا يحتاج الى مدارس أو معلمين، فيكفي معلم واحد يقوم بتعليم الكثير من الطلبة.

واختتم حديثه قائلا، إن مصر نجحت العام الماضي في استخدامه في أزمة كورونا بنجاح، وخاصة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم تدريسهم المناهج بهذه الطريقة وحصلوا على مجاميع عاليه.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجأت لنظام التعليم عن بعد بعد انتشار فيروس كورونا، لتقليل نزول الطلاب واحتجاجهم بالذهاب للمدارس .