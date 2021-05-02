الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لترشيد المياه.. مسؤولو «الري» يتفقدون تأهيل وتبطين الترع بالجيزة

تفقد مشروع تأهيل
تفقد مشروع تأهيل وتبطين الترع

تعمل جميع قطاعات وزارة الموارد المائية والري على قدم وساق في جميع محافظات مصر لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

يأتي ذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.
 

تفقد المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الرى، والمهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالجيزة ومنها ترعة الجيزة، وترعة سقارة البحرية، وفرع حلمى ، وفرع فهمى، وترعة كفر حكيم، وترعة أوسيم، وترعة الزمر، وترعة أم دينار، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات. 

وأكد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بحضور المهندس محمد الصادق مدير عام التقييم والمتابعة بالادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس عمر حلمى مدير عام الإدارة العامة لرى الجيزة، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد - 19 كورونا المستجد من العمال وطاقم الإشراف.

 

المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

 

يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة توفير حوالى 5 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر تعليمات للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل فى إطار خطة وزارة الرى لتأهيل وتبطين حوالى 20 ألف كيلومتر والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10 سنوات. 
 

الرى تبطين الترع تاهيل وزارة ترشيد استهلاك المياه

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