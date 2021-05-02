تداول 27 سفينة و2964 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة و2964 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32109 أطنان، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35452 طنا، فيما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 367 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة (يوسفي وفراولة وبرتقال وبطيخ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وسلوفينيا وسنغافورة وإندونيسيا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 341 حاوية مكافئة.



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 159829 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97708 أطنان.

كما استقبل ميناء دمياط أمس السبت، 27 سفينة حاويات وبضائع ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3941 شاحنة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، حسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، 20364 طنا، تشمل: 4894 طن يوريا و3600 طن رمل و420 طن نترات و250 طن مولاس و11200 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41869 طنا، تشمل: 9700 طن خردة و2662 طن صودا و5000 طن كسب و1235 طن خشب زان و13085 طن قمح و9811 طن ذرة و1150 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 376 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة، تشمل: خضروات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وقطن ولب) وفواكه (يوسفي وفراولة وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة وإيطاليا وهولندا والهند وألمانيا.



وبلغ عدد الحاويات الواردة 150 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 893 حاوية مكافئة.

ويقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفرالبطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة، على أن تكون طاقته التصميمية 5.6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفًا بإجمالي أطوال 3350م.