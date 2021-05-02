السفير المصري في لاهاي يهنئ الأنبا أرساني بعيد القيامة

قدم السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر في لاهاي، التهنئة لنيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصلى نيافة الأنبا أرساني قداس القيامة مساء أمس السبت في كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، وخلاله استقبل السفير المصري وبرفقته السكرتير الأول للسفارة، شريف عبد العزيز. حيث نقل لنيافته ولأبناء إيبارشية هولندا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعيد.

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وتحتفل الكنائس المسيحية الثلاث، اليوم بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس مساء أمس قداسات عيد القيامة المجيد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.

وانتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أمس من أيام أسبوع الآلام، وهو أقدس أسابيع وأيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام أيضًا، والذي يبدأ سنو يًا باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، إغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجته الاولى والثانية.